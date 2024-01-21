Если вам интересна ваша семейная судьба, продолжайте читать, чтобы раскрыть космические подсказки, которые предполагают, что эти четыре знака зодиака, скорее всего, решат вступить в брак в этом году.
Козерог
Козерог, решительный и практичный знак земли, собирается принять священные брачные обеты в 2024 году. Сатурн, их правящая планета, приносит стабильность и преданность их отношениям, что делает это время благоприятным для женщин-Козерогов, чтобы пойти под венец. Космическое выравнивание предполагает год углубления связей и создания прочных уз в сфере любви.
Телец
Женщинам-Тельцам звезды обещают любовь и преданность в 2024 году. Управляемые Венерой, планетой любви и красоты, Тельцы известны своими романтическими наклонностями. В этом году космические энергии благоприятствуют невестам-Тельцам, что делает для них подходящее время сказать «да» и отправиться в путешествие общих мечтаний и вечной любви.
Весы
Весы, знак равновесия и гармонии, в 2024 году окажутся в центре космического внимания ради супружеского счастья. Управляемые Венерой, планетой любви, женщинам-Весам суждено испытать радость партнерства и преданности делу. Небесные силы объединяются, открывая возможности для прочных союзов, что делает это время идеальным для невест-Весов для планирования своей свадьбы.
Рыбы
Мечтательных и интуитивных Рыб, ведомых Нептуном, в 2024 году ждет год романтического очарования. Космические течения предполагают, что женщины-Рыбы готовы окунуться в глубины любви и преданности. Под влиянием Нептуна невесты-Рыбы могут рассчитывать на волшебное и незабываемое путешествие к семейному блаженству.
Источник: astrotalk.
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