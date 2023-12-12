Любопытно, сойдутся ли звезды таким образом, чтобы мы могли принять нашу внутреннюю силу и желания.

Ознакомьтесь с этим еженедельным гороскопом на период с 10 по 16 декабря 2023 года, чтобы узнать о возможностях и проблемах на личном, профессиональном, любовном и финансовом фронтах.

Гороскоп на эту неделю углубляется в конкретные влияния каждого знака, давая представление о потенциальных проблемах и возможностях.

Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на неделю

На этой неделе люди, рожденные под солнечным знаком Овна, могут иметь возможность достичь богатства, славы и успеха. Вы будете смелыми, и радостные известия будут получены со всех сторон. Избегайте поездок на большие расстояния. В семье может возникнуть спор.

В среду и четверг у вас могут возникнуть проблемы, удача также не будет благоприятствовать. Будут и лишние расходы. Время станет благоприятным в пятницу и субботу. С увеличением доходов работа ускорится, а также появится сотрудничество.

На профессиональном фронте держитесь подальше от рискованных инвестиций и не торгуйте деньгами с незнакомцами. Вы будете заинтересованы в образовании и учебе, и вам захочется узнавать что-то новое или заниматься исследованиями.

Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на неделю

На этой неделе люди, рожденные под солнечным знаком Тельца, будут полностью организованы в жизни. Оппоненты останутся активными. Своими усилиями вам удастся контролировать их. Будет спокойствие на работе. Не доверяйте незнакомцам.

Увеличение доходов в среду и четверг. Будут хорошие новости и успех. В пятницу возможны некоторые финансовые потери. Также могут возникнуть помехи в работе. Соблюдайте меры предосторожности при использовании транспортных средств. В субботу есть вероятность организации какого-нибудь праздника в семье.

Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на неделю

На этой неделе Близнецы повысят шансы на прибыль и предоставят вам приятную информацию. Вы почувствуете внутри себя положительную энергию и получите счастье от своих детей. У вас появится возможность отправиться в путешествие. Будет конец спорам.

Среда и четверг также принесут успех во всех делах. Возможен чрезмерный гнев. Также могут возникнуть споры с противниками, и ваш разум останется печальным. Пятница и суббота будут днями большого успеха. Будет хороший доход и улучшение в работе.

В профессии появятся возможности для получения прибыли, и дела на работе будут благоприятными. Со стороны здоровья могут возникнуть боли в животе и пояснице, есть опасение возникновения проблем со здоровьем у ребенка. Вас может обидеть ваш спутник жизни и произойдет разочарование в любви.

Рак (21 июня – 22 июля) Гороскоп на неделю

Начало недели будет нормальным для людей знака Рака. Доходы будут меньше, а работы больше. Есть шансы получить новые транспортные средства, одежду и украшения. Друзья и родственники поддержат. Со вторника и среды звезды будут на вашей стороне, успех будет достигнут со всех сторон и предстоящие дела будут завершены.

В пятницу и субботу будет ощущение безразличия. Не будет интереса к работе и доход тоже будет меньше. Безработные получат возможность выполнять работу по своему выбору. В бизнесе будет лишняя работа. Что касается здоровья, вы можете страдать от простуды и артрита. Будет успех в любви и счастливая семейная жизнь.

Лев (23 июля – 22 августа) Гороскоп на неделю

У Льва будет хорошая неделя. Вы также получите поддержку от своих братьев. Удача будет на вашей стороне и доход останется нормальным. Негативные мысли могут доминировать. Время будет потрачено на путешествия и развлечения, а противники сохранят спокойствие.

Во вторник и среду Луна будет препятствовать получению доходов и усилить заботы. С четверга будет улучшение и проблемы закончатся увеличением прибыли. В пятницу и субботу вы получите счастье и поддержку от детей. Доход улучшится.

Дева (23 августа – 22 сентября) Гороскоп на неделю

У людей, рожденных под солнечным знаком Девы, будут шансы получить прибыль от постоянного имущества. Путешествие будет приятным и будет победа в судебных делах. Будет увеличение доходов.

Храбрость будет лучше всего в среду и четверг. Вы будете в лучшем положении, чем ваши коллеги. Ситуация может снова улучшиться с пятницы и субботы. Есть возможность смены профессии и места работы. Возможна неопределенность в делах.

Что касается здоровья, у вас может возникнуть жжение в желудке, а также возникнут проблемы с кровяным давлением. Возникнет разлад с любовными партнерами и уменьшится напряжение в супружеской жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября) Гороскоп на неделю

Транзит Луны на этой неделе будет во всех отношениях благоприятным для представителей солнечного знака Весов. Также будут шансы на успех в земельных вопросах. Доходы будут продолжать расти.

Некоторые тревожные новости на рабочем месте также могут поступить в четверг и пятницу. Полученные деньги также могут застрять. Есть шансы на хорошую и счастливую субботу.

Постарайтесь избегать смены профессии и работы и сохраняйте стабильность на работе. Может возникнуть гнев на начальство, это будет вредно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) Гороскоп на неделю

К людям, рожденным под знаком Солнца , успех придет после препятствий. Понедельник-четверг полностью благоприятен, он усилит доминирование, а также принесет успех в дипломатических планах. Вы получите возможность участвовать в социальных и религиозных программах. На этой неделе доходы увеличатся и счастье будет достигнуто. В пятницу и субботу произойдет увеличение постоянного богатства.

Вы получите поддержку от своих братьев, ваша храбрость будет велика, а также вы получите поддержку удачи. Ваши планы работы придется изменить, сотрудники будут недружелюбны и могут возникнуть сбои в работе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Гороскоп на неделю

У людей, рожденных под солнечным знаком Стрельца, в начале недели будет медленный старт, но доходы останутся хорошими. Вы также можете получить тревожные новости, но они будут иметь счастливый конец.

Время будет проведено с удовольствием в понедельник и вторник. Будут лишние расходы и возникнут проблемы. С пятницы работы снова начнут идти более быстрыми темпами, а также будет приток денег.

Козерог (22 декабря – 19 января) Гороскоп на неделю

На этой неделе Козерога ждет успех и неожиданные результаты. Решения будут правильными и точными, и никаких проблем не возникнет. Шансы добиться успеха есть как внутри дома, так и за его пределами.

В среду и четверг будет увеличение доходов. Будет счастье и будет счастье от детей. Пятница и суббота будут трудными временами. Нарушители и оппоненты также будут активно участвовать в работе.

Водолей (20 января – 18 февраля) Гороскоп на неделю

Для людей, рожденных под солнечным знаком Водолея, людей будет привлекать то, как вы работаете и выглядите, и у них будут шансы получить новую работу. Друзья будут полезны и поддержка будет получена со всех сторон.

Благодаря благоприятным условиям среды и четверга, будет успех и появятся признаки выздоровления для тех, кто находится в финансовых потерях. Приятную информацию вы получите в пятницу и субботу. Предстоящая деловая работа будет завершена, и не будет недостатка в ресурсах и деньгах на образование.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) Гороскоп на неделю

Люди знака Солнца Рыбы вызовут чрезмерные расходы в начале недели. Будут препятствия в работе и снижение доходов. Вы также создадите ненужные проблемы. Студенты, изучающие право, биологию и технологии, добьются успеха.

Со вторника вас ждет успех. Те, кто хочет работать в правительстве, добьются успеха или получат выгоду от правительства. Экономическая база останется сильной, а доминирование на рабочем месте увеличится, и вы будете превосходить своих коллег.

Источник: herzindagi.

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