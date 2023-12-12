Мобилизация в Украине продолжается, тем временем мужчина на Волыни отказался от призыва из-за того, что помогает защитникам донатами.

Мобилизация в Украине продолжается, мужчину на Волыни сочли годным к службе в армии.

Об этом говорится в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области.

Сообщается, что мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации в Украине.

Мужчину признали годным к службе в армии в разгар мобилизации в Украине, в январе 2023 года получил повестку, однако отказался от призыва в армию.

На суде житель Волыни рассказал, что помогает ВСУ и является членом территориального добровольческого формирования.

Мужчина вину признал, что он действительно пригоден к службе, однако уклонился из-за того, что в последний момент запаниковал.

"В совершенном искренне раскаивается, просит его строго не наказывать и учесть, что делает добровольные денежные взносы на помощь ВСУ и является членом команды ДФТГ", - говорится в приговоре суда.

Поэтому суд признал мужчину виновным за ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

"Мужчины будут УБД, инвалиды,многодетные,депутаты или в тюрьме а кто же работать будет?женщины одни на них?это у нас экономика будет....это какой-то тупик",

"Так у нас весь шоубиз объясняет, что не идут воевать, потому что "донатят". Почему же им можно, а другим, нельзя? - пишут в комментариях украинцы.

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