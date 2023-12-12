Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился элементарным рецептом тортика, который многим знаком с детства.

На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкусный и быстрый торт "Муравейник".

Для приготовления тортика "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

кукурузные палочки – 150 г

вареная сгущенка - 250 г

сливочное масло – 150 г

орехи – 100 г

В одну емкость "Мастер Шеф" Николай Люлько отправляет сливочное масло и сгущенку, ставит на паровую баню и растапливает, помешивая, чтобы образовалась однородная масса.

Кукурузные палочки разрезаем пополам. Орехи просто измельчаем ножом. Заливаем палочки и орехи смесью сгущенки и масла и хорошо перемешиваем.

"Мастер Шеф" Николай Люлько выкладывает полученную массу в разъемную форму и отправляет в холодильник на несколько часов. Этот тортик отлично хранится, палочки не размокают, поэтому можно наслаждаться вкусняшкой не один день.

Украинцы в комментариях под видео оценили рецепт тортика от звезды "Мастер Шеф" Николая Люлько:

"Какой великолепный рецепт, просто, красиво и очень вкусно 👏";

"Вкус детства";

"Тортик моего детства. Спасибо";

"Спасибо за быстрый и простой рецепт тортика❤️❤️❤️ Твоя дочь как всегда украсила это видео😍 Обожаю ваши видосики🤩";

"А мы с сестрой лет 40 назад делали торт муравейник из кукурузных палочек и ирисок. Растапливаем ириски со сливочным маслом и заливали палочки, потом формировали муравейник... Спасибо, что дали вспомнить детство.

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Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

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