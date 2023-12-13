Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк в одностороннем порядке расторг с ней сделку без объяснений и предупреждений.

Крупнейший банк Украины, "ПриватБанк", заблокировал счета своих клиентов, занимавшихся торговлей или обменом криптовалюты. Также банк блокирует карты без объяснений причины. Более того, вернуть деньги с заблокированного счета почти невозможно. Об этом рассказала клиентка "ПриватБанк" на специализированном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что банк в одностороннем порядке расторг с ней сделку без объяснений и предупреждений. Было заблокировано два счета и приложение. Женщина обратилась к поддержке. Ей сказали прийти в отделение написать заявление на перевод средств в другой банк.

Так клиентка "ПриватБанк" и сделала. Она предоставила полные реквизиты банков получателей и все необходимые данные. Заявление было зарегистрировано. Ей сказали ждать возвращения до трех дней. Прошло четыре дня, а деньги так и не вернули.

"Средств нет. В поддержке долго что-то объясняли и придумывали, перезвонили и заверили, что средства из банка уже переведены на указанные мной реквизиты в заявлении на перечисление, но средств я не получала", - сообщила клиентка "ПриватБанк".

Прошло еще несколько дней, а в поддержке "ПриватБанк" снова придумали причину, чтобы не возвращать деньги женщине. На этот раз в поддержке заявили, что заявления о возврате средств якобы не были созданы. Снова предложили прийти в отделение и оформить новое заявление.

"Добиться возвращения моих средств собственных, которые себе присвоил ПРИВАТ не получится? Только судиться? Добавляю, что я ВПО, ФЛП, нахожусь в Украине, платю налоги, никакими сделками не занимаюсь, имела один единственный карточный счет, которым постоянно пользовалась и хранила собственные средства. Приват оставил меня без средств к существованию, заблокировав мои счета", - добавила клиентка "ПриватБанк".

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