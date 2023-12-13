Рецептом шоколадного рулета поделилась участница 12-го сезона «Мастер Шеф» Мирослава Пекарюк, пишет Politeka.net.
«Рулет просто тает во рту, а вкус у него нереальный, попробуйте», – говорит Мирослава на своей странице в Инстаграм.
Для приготовления блинчиков понадобятся следующие ингредиенты: яйца 2 шт, сахар 30 г, молоко 190 г, мука 50 г, какао-порошок 10 г, топленое масло 35 г.
Для крема звезда "Мастер Шеф" предлагает взять сливки (33%) 150 г, сахарную пудру 30 г, сыр Маскарпоне 80 г, а также печенье Орео.
Первый шаг в приготовлении шоколадного рулета – взбиваем яйца, добавляем сахар, снова взбиваем, добавляем муку, смешанную с какао, перемешиваем до однородности, вливаем молоко, перемешиваем, вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту около часа «отдохнуть».
Шоколадный рулет.
Далее, жарим блины на тихом огне. Участница «Мастер Шеф-12» отмечает, что блины должны получиться тонкими.
«Для крема взбиваем сливки, добавляем сахарную пудру, взбиваем, добавляем Маскарпоне и перемешиваем все до однородности», – рассказала Мирослава о ходе приготовления шоколадного рулета.
Следующий шаг – на ровную поверхность выкладываем охлажденные блинчики друг на друга таким образом, что на конец одного блинчика, на расстоянии примерно 2 см от края, кладем другой блинчик. Смазываем блины кремом, выкладываем на крем кусочки печенья Орео и скручиваем рулет.
Далее нужно завернуть рулет в пищевую пленку и оставить в холодильнике на ночь.
Комментируя рецепт, подписчики участницы «Мастер Шеф» отметили, что выглядит очень вкусно и такой десерт точно стоит внимания.
«Вау, очень крутая идея»,
«Очень вкусно смотрится. Попробую вскоре приготовить»,
«Как вкусно выглядит».
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