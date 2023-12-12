Обряд чествования символа года на Новый год пришел к нам из китайской культуры. Символом 2024 года является Зеленый Деревянный Дракон, который определяет правила, которые следует соблюдать при встрече этого года. Рассказываем, какие блюда следует подавать на новогодний стол, чтобы они соответствовали вкусам огнедышащего змея.

Грядущий год будет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, что делает его особенным среди всех животных китайского гороскопа. Это мифическое существо является не только единственным в своем роде, но и одним из самых уважаемых. В восточной культуре Дракон связан с аристократией и считается покровителем императоров. Благодаря своему сложному и властному характеру, со змеем лучше избегать дискуссий о новогоднем меню, просто готовя то, что ему больше нравится.

Вот что следует включить в праздничное меню:

рыба, морепродукты - любимое лакомство огнедышащего змея;

красное мясо (свинина, говядина);

птица – индейка, утка, гусь;

блюда с добавлением острых специй – например, чеснока, острого красного перца, имбиря, а также гвоздики и аниса;

блюда с рисом.

В этот список можно добавить твердый сыр и свежую зелень. Целесообразными станут также необычные блюда на Новый год, например, интересные салаты, в частности новогодний салат "Дракон", который, безусловно, порадует тщеславного хозяина года. Кроме этого, на праздничном столе обязательно должны появиться свежие фрукты, особенно апельсины, символизирующие изобилие, и мандарины.

Какие блюда не нужно ставить на стол в год Дракона

Во-первых, на праздничный стол в год Дракона не стоит подавать блюда из зайца или кролика, чтобы не оскорбить мифического покровителя рока. Согласно одной из легенд, именно Дракон спас это животное от беды.

Недоволен огнедышащий также от курицы, считая это блюдо слишком простым, а также от полуфабрикатов и консервов, поскольку Дракон предпочитает натуральную пищу.

Основное правило новогоднего стола таково: поскольку Дракон в восточной культуре традиционно ассоциируется со щедростью, нужно стараться сделать праздничный стол как можно большим и эстетическим. Используйте свечи в сервировке, а также сочетание зеленого, красного и золотистого цвета – это будет оценено символом года.

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