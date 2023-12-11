На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить оригинальный салат с мандаринами, свеклой и сыром. Это невероятное сочетание вкусов, которое не стоит забивать майонезом, а дополним легкой и вкусной заправкой из двух ингредиентов.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько запекает свеклу. Для этого берем:

свекла – 1 шт.

соль – 1 г

розмарин – 1 веточка

оливковое масло – 10 г

бальзамический уксус – 10 г

К свекле "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет все ингредиенты, заворачивает ее в фольгу и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Запеченную свеклу чистим от кожуры и нарезаем небольшими кубиками.

На втором этапе приготовления"Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет следующие ингредиенты:

мандарины – 3 шт. (дольки можно почистить от кожуры, но это не обязательно)

микс салата – 120 г

орехи (любые) – 60 г

сыр – 150 г

В конце готовим заправку и добавляем ее в салат:

бальзамический уксус – 20 г

оливковое масло – 20 г

Украинцы оценили рецепт оригинального новогоднего салата от звезды "Мастер Шеф":

"Какое крутое сочетание, все мои любимые вкусы, обязательно приготовлю 😍❤️🔥благодарю за рецептик 😍❤️";

"Супер! Обязательно приготовлю на Новый год! Спасибо!";

"как же вкусно Вы его едите. Все продукты, которые я люблю😋. Обязательно приготовлю 😍";

"Необычно, но надо попробовать".

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.