В зимний период украинская армия имеет возможность передвигаться по левобережью Днепра в Херсонской области благодаря глинисто-песчаным почвам, которые позволяют гусеничной технике проходить даже в мокром состоянии. Военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан высказывает убеждение в необходимости выполнения 2-3 заданий в этом регионе.

Эксперт считает, что возможно создать значительный оперативный плацдарм уже зимой, при наличии необходимых ресурсов. Он отмечает, что ключевыми ограничителями в этом вопросе являются наличие сил, средств, резервов и боеприпасов. В будущем важно создать оперативный плацдарм и провести мероприятия по освобождению юго-западной части левого берега Днепра, начиная от Кинбурнской косы и до Скадовска.

"Оккупанты используют Скадовск как военно-морской хаб, откуда амуниция следует по рокадной дороге через Голую Пристань, Алешки и Новую Каховку. Можно задуматься о стратегическом действии – выход на Скадовск и блокирование основного маршрута снабжения военной амуниции на левом берегу" - делится эксперт.

По мнению полковника запаса ВСУ, это может серьезно затруднить снабжение российских вооруженных сил, особенно в условиях зимнего периода.

Также он подметил, в зоне Авдеевки каждый угол и перекресток подвергнут обстрелам с нашей артиллерии. Это приводит к потере целых подразделений врага, особенно при использовании кассетных боеприпасов. В общей сложности более тысячи российских военных подверглись поражению по всей линии фронта. Основная цель – разрушение армии противника – успешно выполняется

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