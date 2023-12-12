Около 40 тысяч российских военных ждут приказа на действия сразу в нескольких районах.

Известно, что вблизи Авдеевки активно действует около 40 тысяч оккупантов, их не удается утвердить на фронтовых позициях, поэтому они просто применяют управляемые бомбы. Как рассказал военный эксперт Роман Свитан, общая задача остается той же самой – разрушение территорий, аналогично тому, что происходило в Бахмуте и Марьинке ранее.

"Противник в настоящее время перегруппируется с целью нанести мощный удар на фронте в ближайшее время. Несмотря на значительные потери (более 10 тысяч убитых и раненых российских сил за последнюю неделю), они не собираются прекращать свои действия.

Полковник запаса предполагает, что российские силы могут ожидать прихода морозов и затем попытаться двигаться на юг относительно Донецка.

"Около 40 тысяч российских военных ждут приказа на действия в районах Авдеевки, Марьинки, и новая точка появляется в районе Красногоровки, где также наблюдается их движение" - делится также эксперт.

Также известно, в направлении Работино выполняются задачи по расширению флангов, учитывая поставленные задачи, силы и средства, предоставленные нам. Это крайне важно. Мы даже добрались до второй линии обороны.

Это движение не замедляется и продолжается, несмотря на уменьшение интенсивности, вызванное двумя факторами – погодными условиями и наличием достаточного количества резервов.

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