В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как самостоятельно приготовить майонез за 3 минуты.

Майонез – самый популярный соус в домашней кухне. Без него невозможно представить праздничные салаты, намазки на хлеб и много запеченных блюд. Но совсем не обязательно покупать майонез, ведь он готовится элементарно, очень быстро и из простых ингредиентов, а на вкус получается еще лучше.

"Даю тысячу процентов – вкуснее и полезнее магазинного", – советует Пава из "Мастер Шеф".

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

растительное масло – 300 мл

яйцо – 2 шт.

чеснок – 0.5 зуб.

лимонный сок – 2 ч.л.

горчица – 2 ч.л.

соль, перец

Если вы хотите, чтобы майонез получился погуще, Пава из "Мастер Шеф" рекомендует добавлять на 70 мл растительного масла меньше.

В чашу погружного блендера звезда "Мастер Шеф" отправляет яйца, половину зубчика чеснока, лимонный сок и горчицу, добавляет соль, перец и начинает взбивать, добавляя тоненькой струйкой растительное масло. Взбиваем, не останавливаясь, пока не получим консистенцию майонеза.

Участница двенадцатого сезона «Мастер Шеф» Ольга Рябенко рассказывала, что в готовый майонез можно добавлять много разных продуктов, например, чеснок, дижонскую горчицу, зелень, паприку, маслины, вяленые томаты – будет еще вкуснее.

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