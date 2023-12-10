Контроль сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины расширяется, и командование российских оккупационных войск ничего не может с этим поделать.

Пока всеобщее внимание приковано к селу Крынки, возле которого регулярно горит российская техника, "интересные и очень странные дела" происходят несколько западнее. Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, оккупанты продолжают переброску в Херсонскую область сил и средств для усиления группировки войск «Днепр». По состоянию на сегодняшний день ГВ «Днепр» превышает 70 тысяч л.с. (чуть более двух недель назад было немного больше 65 тысяч).

Тем временем по технике комплектация этой группировки войск противника составляет от 30% до 40%. Если по количеству личного состава прирост отмечается, то по технике – нет.

Александр Коваленко отметил, что западнее Олешек подразделения противника заняли оборону. В свою очередь разведчиков из состава 127-й ОРБр командование российских оккупационных войск отправило под Подлесное в качестве подкреплениея.

"Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования ГВ «Днепр» разрастается, по всё большей протяжённости левого берега. И оно не удивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезание которой является для РОВ фатальным", – добавил военный обозреватель.

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