В этот раз на своей странице в Instagram Злата Огневич рассказала, что стала жертвой нападения неизвестного мужчины, произошедшего прямо у подъезда ее дома. Он выкрикивал угрозы, оскорблял ее и даже угрожал убийством. Ранее Огневич призналась, благодаря решительной реакции водителя певицы удалось избежать более серьезных последствий.

Тем не менее, инцидент не закончился на этом: нападавший принялся преследовать Злату Огневич и ее семью.

«Я заходила в подъезд, когда вдруг из темноты ко мне подошел незнакомый мужчина. Схватил за руку, обижал, угрожал убить. Я просто застыла от страха. После этого случая он начал преследовать меня и мою сестру» - призналась Огневич.

Артистка присоединилась к важной инициативе и обратилась к украинцам, чтобы поддержать:

«Если тебя оскорбляют, шантажируют, преследуют или угрожают – не молчи. 1547 – горячая линия по вопросам противодействия домашнему насилию и торговле людьми. 0 800 500 335 – с мобильного или стационарного телефона» - написала Злата Огневич.

Отметим, Огневич стала центральной фигурой романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В 2013 году она представила Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" и успешно прошла в финал, заняв при этом третье место.

Последние новости Украины:

Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка резко высказался о "зраде" от известных певиц.

Как сообщала Politeka, скандальная история с Андреем Данилко в США получила продолжение.

Также Politeka писала, что Каменских эмоционально высказалась о тяжелой жизни и получила меткий ответ.