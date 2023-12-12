Выход ВСУ из Авдеевки будет оправдан только при условии, что это послужит сигналом для тыла, что война еще далека от победы, и нам нужно мобилизовываться.

Аналогия ситуации в Авдеевке с Бахмутом прямая, ведь первыми в бой гонят заключенных из отрядов так называемого "Шторм-Z". Это совершенно то же, что в Бахмуте делал Пригожин с "вагнерами", просто теперь это делает Министерство обороны россии напрямую.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

"Вот тех самых заключенных из российских тюрем в отрядах "Шторм-Z" гонят в первые волны, которые фактически обречены, которые наши защитники кладут поголовно, а дальше третьими-четвертыми волнами за ними заходит уже обычная регулярная армия. И все-таки заходит, потому что сдерживать эти мясные штурмы технически очень сложно, и в частности это требует огромного количества боеприпасов и достаточно большого количества личного состава, а у нас там, кажется, уже проблема и с первым, и со вторым", – заявил Евгений Дикий.

По словам военного эксперта, вероятно, через некоторое время украинским защитникам придется уйти из Авдеевки.

"Это не будет трагедией или катастрофой, там есть вторая линия за ней дальше. То есть, это не будет прорыв линии фронта. Напротив, если мы посмотрим на карту, то видно, что как раз Авдеевка – это такое мощное выступление внутрь их территории контролируемой, и оно им как кость в горле именно поэтому. Они просто фактически выравнивают линию фронта, если захватят Авдеевку", – добавил Евгений Дикий.

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