У ВСУ есть определенные успехи в районе Авдеевки. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Было такое сообщение, что украинским войскам удалось отбить несколько позиций в районе Степового, что говорит о том боевом потенциале, который сохраняется в украинских Силах обороны. Скажу больше, что, осознавая серьёзность положения Авдеевского выступа, украинское командование ведет очень сбалансированную боевую работу, не увлекаясь боевыми действиями там, а сосредоточившись только на задаче планомерного уничтожения боевого потенциала противника, нанося ему колоссальные потери", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что Авдеевка не является самоцелью украинской армии, несмотря на ее исключительную важность, удерживать любой ценой ее не будут.

"Речь идёт о военной целесообразности до тех пор, пока Авдеевка будет выполнять задачи по уничтожению противника, ну, хотя бы так, как она это делает сейчас, когда соотношение потерь 1:5, 1:10. Авдеевка будет держаться, и только в случае острой необходимости, когда уже нечего и негде будет защищать, украинское войска, несмотря на исключительную важность этой локации, этого выступа, вынуждены будут отойти с этого направления. Но пока, несмотря на просто отчаянные усилия россиян, Авдеевка держится", – добавил Сергей Грабский.

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