Военный эксперт раскрыл, что сейчас происходит на Запорожском направлении и почему события там критически важные.

И для нас, и для российских оккупантов Работинско-Вербовой выступ на Запорожском направлении является критически важным. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Мы в любом случае, как бы не развивались боевые действия, имеем задачу перерезать коммуникации и линии снабжения, которые соединяют временно оккупированный Крым с тем субъектом международного права, который пока называется российская федерация, и мы будем вести активные боевые действия на этом направлении, точно так же, как и на левом берегу Днепра, и это нужно понимать", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, оккупантам для сохранения стойкости своей обороны критически необходимо отодвинуть, ликвидировать этот выступ, уничтожить украинские войска, которые оперируют на этом направлении, поэтому сейчас они проводят разведка боем.

"По некоторым данным, мы говорим о том, что противник намеревается решительными наступательные действиями в недалёком будущем срезать этот выступ. Разведка докладывает о постоянном перемещении колонн от Токмака, движущихся в сторону Приютнинского выступа, и поэтому мы можем ожидать дальнейшей эскалации именно на этом участке фронта, где продолжаются на сегодняшний день встречные бои, где украинские войска, несмотря на отчаянное сопротивление противника, на некоторых участках продвигаются, по 50, по 100 метров, но такое продвижение есть", – добавил Сергей Грабский.

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