Эксперт объяснил, какая на самом деле сейчас ситуация в Авдеевке, и ждать ли украинцам еще большего обострения.

На Авдеевку российские оккупационные войска наступают всеми силами, которые у них реально есть. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Фабрике новостей".

"Давайте мы не будем совершать ту же ошибку, которую все время, к сожалению, уже почти два года подряд совершают наши западные союзники. Им мы что-то никак мозги промыть не можем, ну, давайте хоть сами будем умнее. Нет никакой дополнительной эскалации, нет никаких более жестоких методов, россияне делают все, что только могут сделать. Если они чего-то не делают, то это значит только одно – что они не могут этого сделать. Все, что они технически способны, они все против нас бросают, это касается и видов вооружения, и интенсивности атак", – заявил Евгений Дикий.

По словам эксперта, единственное, что россияне не могут себе сейчас позволить – это ядерка, это единственная красная линия, которую начертил Запад.

"Все остальное, все, что они могут, все они делают. Соответственно на Авдеевку они наступают всеми силами, которые у них реально есть. Хуже не будет. Но тех сил, которые они сейчас там бросили, их действительно очень много, то есть отражать даже то, что там сейчас происходит, очень трудно, это так называемые мясные штурмы, они там делают Бахмут 2.0.

Их этот любимый лозунг "можем повторить". Вот они почему-то считают Бахмут историей успеха. Ну, на самом деле не дай Господь нам когда-нибудь такой истории успеха. То есть та цена, которую они заплатили за руины Бахмута – это страшная цена, которую никакая адекватная армия платить не будет, но они, пожалуй, считают это приемлемым”, – подчеркнул Евгений Дикий.

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