Получит Украина американскую помощь или нет – мы все равно будем продолжать нашу войну, у нас нет другого выбора.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online прокомментировал заявление представтеля Белого дома Джона Кирби о том, что именно президент Украины должен определять, как и когда закончится война, и на каких условиях Зеленский готов вести переговоры с путиным.

"Любая война должна закончиться, и я не найду ни одного политика, который считал бы, что война - это нормальное состояние любого общества, и такие заявления должны звучать, но речь идёт о том, что не россия должна диктовать условия Украине, как закончится эта война, и здесь, по моему мнению, таков посыл Джона Кирби: именно Украина должна определять, когда она закончит войну", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что украинская сторона четко определила рамки окончания этой войны: освобождение нашей территории, обретение гарантий безопасности для Украины и восстановления нашей страны от разрушений, которые были причинены российской агрессией.

"Где и когда мы начнем эти переговоры – это уже другой вопрос, но пока обе стороны полны решимости выполнить свои задачи на поле боя, поэтому до переговорного процесса ещё очень далеко, и вопрос об этом не стоит. Будет американская помощь, не будет – мы будем продолжать нашу войну, у нас другого выбора нет", – добавил Сергей Грабский.

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