Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сочные сосиски в тесте. "Мастер Шеф" также отметил, что ему нравится такой вариант приготовления, ведь он готовится без яиц.

Ингредиенты:

350 г теплой воды

35–40 г сахара

8–10 сухих дрожжей

520–540 г муки

10 г соли

Масло для фритюра

10 сосисок

Инструкции:

Подготовка дрожжей:

В теплой воде (не выше 38˚C) растворить сахар и сухие дрожжи.

Дать сухим дрожжам постоять 15–17 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Приготовление теста:

Присыпать просеянную муку в раствор с дрожжами.

"Мастер Шеф" Ярославский советует добавить соль и замесить тесто до получения однородной массы.

Подъем теста:

Оставить тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.

Обмять тесто и разделить на 10 кусочков по 90 г каждый.

Сформировать из кусочков теста прямоугольные лепешки, далее рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Заворачивание сосисок:

Подготовить сосиски комнатной температуры.

Обернуть каждую сосиску тестом, хорошо поднимая края, как при заворачивании вареников.

Подъем перепичек:

Разместить сформированные перепички в теплое место для подъема, примерно в 2,5 раза.

Обжаривание:

Разогреть масло до 180˚C. Осторожно опустить каждую сырую перепичку в масло, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжаривать примерно по 1 минуте с каждой стороны до получения красивого золотистого цвета.

Подача:

Вынуть перепичку и положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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