Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сочные сосиски в тесте. "Мастер Шеф" также отметил, что ему нравится такой вариант приготовления, ведь он готовится без яиц.
Ингредиенты:
- 350 г теплой воды
- 35–40 г сахара
- 8–10 сухих дрожжей
- 520–540 г муки
- 10 г соли
- Масло для фритюра
- 10 сосисок
Инструкции:
Подготовка дрожжей:
В теплой воде (не выше 38˚C) растворить сахар и сухие дрожжи.
Дать сухим дрожжам постоять 15–17 минут, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Приготовление теста:
Присыпать просеянную муку в раствор с дрожжами.
"Мастер Шеф" Ярославский советует добавить соль и замесить тесто до получения однородной массы.
Подъем теста:
Оставить тесто в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
Обмять тесто и разделить на 10 кусочков по 90 г каждый.
Сформировать из кусочков теста прямоугольные лепешки, далее рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Заворачивание сосисок:
Подготовить сосиски комнатной температуры.
Обернуть каждую сосиску тестом, хорошо поднимая края, как при заворачивании вареников.
Подъем перепичек:
Разместить сформированные перепички в теплое место для подъема, примерно в 2,5 раза.
Обжаривание:
Разогреть масло до 180˚C. Осторожно опустить каждую сырую перепичку в масло, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Обжаривать примерно по 1 минуте с каждой стороны до получения красивого золотистого цвета.
Подача:
Вынуть перепичку и положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
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