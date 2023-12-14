Избавьтесь от стресса и восстановите ощущение спокойствия в своем доме, внеся эти простые изменения в свое жизненное пространство.

Ваш дом должен быть безмятежным убежищем, где вы сможете убежать от стрессов внешнего мира.

Аккуратный, упорядоченный и ухоженный дом способствует спокойствию, а беспорядок может вызвать беспокойство. К счастью, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы восстановить ощущение спокойствия в своем жилом пространстве .

Беспорядок

Начнем с самого очевидного стрессора: беспорядка. Исследование 2010 года показало, что у людей, живущих в захламленных домах, повышен уровень кортизола, основного гормона стресса в организме. Когда ваш дом полон ненужных предметов, ваше тело перегружается визуальными раздражителями, что затрудняет концентрацию внимания.

Капающие краны

Звука протекающего крана достаточно, чтобы свести с ума любого, но, к счастью, этот надоедливый звук капающего крана легко исправить. Чаще всего картридж под ручками смесителя просто необходимо заменить. Отремонтируйте капающие краны, перекрыв воду, сняв ручки, а затем вынув картриджи и заменив их новыми.

Умирающие комнатные растения

Есть ли что-нибудь более деморализующее, чем целый день смотреть на умирающее комнатное растение ? На самом деле, заброшенные растения считаются плохим фэн-шуй, потому что говорят, что они истощают энергию из пространства. Существует ряд методов, которые вы можете использовать для оживления своих растений, включая пересадку, обрезку, удобрение и соблюдение строгого графика полива.

Неубранная кровать

Люди, которые заправляют постель каждый день, с большей вероятностью просыпаются раньше, пропускают кнопку повтора и чувствуют себя более уверенно. Заправленная постель может сделать вас счастливее, однако многие из нас до сих пор не могут заставить себя выполнить эту простую задачу.

Плохое освещение

Люди процветают благодаря доступу к естественному свету, но не в каждом доме есть хорошо освещенные помещения. Создайте оптимальную световую среду, сочетая окружающее верхнее освещение с акцентным освещением для создания более уютного эффекта. Рабочее освещение важно в местах, где вы будете работать, например на кухне и в офисе. Убедитесь, что эти помещения хорошо освещены, чтобы избежать перенапряжения глаз и несчастных случаев.

Источник: bobvila.

Последние новости:

Как правильно чистить металл, чтобы не испортить: от нержавеющей стали до золота.

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме.