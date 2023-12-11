Пенсии в Украине, кому нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря.

Как сообщают эксперты из youtube-канала "Народна думка" , большая половина пенсионеров уже прошли идентификацию, даже не подозревая этого, а другим нужно пройти, потому что, по словам специалистов, на Новый год может ждать очень неприятный подарок, потому что пенсию не выплатят.

Кто должен пройти идентификацию пенсий в Украине:

"Я бы сказал, что это очень обширная аудитория – ее пройти должны люди, получающие пенсии в " Ощадбанке ", где получает больше половины пенсионеров. Они должны до 31 декабря пройти обязательную физическую идентификацию», - говорится в сообщении.

Однако часть людей прошла идентификацию, даже не зная этого.

Если вы за период за 2023 год либо заменяли карточку для получения пенсии в Украине, потому что истек ее срок действия, либо обращались в банк или получали пенсию в кассе банка - это считается, что вы появились в банке и физическая идентификация пройдена.

Одним из лучших методов идентификации для дальнейшего получения пенсии в Украине – это авторизация и идентификация на портале представления электронных услуг, то есть на сайте Пенсионного фонда.

Речь идет о том случае, когда именно вы авторизируетесь через "Дія підпис", потому что вы там показываете свое лицо и это результат прохождения идентификации.

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