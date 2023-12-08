Згідно із законом №8032, який було прийнято у травні 2023 року, частина пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії.

У поточному році Верховна Рада України прийняла закон щодо призначення надбавок до пенсій для конкретної категорії громадян, про що повідомив український народний депутат Володимир В’ятрович. Це передбачено законом №8032.

Згідно із законом №8032, який було прийнято у травні 2023 року, пенсіонерам, які були політв’язнями у СРСР, надаються додаткові виплати до пенсій за визначені заслуги перед країною. Ці надбавки до пенсій становлять 4200 гривень щомісяця і піддаються подальшій індексації.

Зазначено, що до цих додаткових виплат до пенсій можуть претендувати особи, які були репресовані комуністичним режимом з політичних або релігійних мотивів та перебували у в’язниці або були примусово утримані в психіатричних закладах.

Окрім того, певні пенсіонери можуть отримувати інші додаткові виплати до пенсій, зокрема вікові доплати. Так, громадяни, які досягли певного віку, можуть отримувати щомісяця від 300 до 570 гривень.

Згідно з чинним законодавством про пенсії, а саме з постановою №168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові доплати призначаються особам, які досягли 70 років. Ці доплати збільшуються кожні п'ять років, з установленням наступних сум:

для осіб віком 70 років – до 300 гривень;

для осіб віком 75 років – до 456 гривень;

для осіб старше 80 років – до 570 гривень.

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