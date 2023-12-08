Согласно закону №8032, принятому в мае 2023 года, часть пенсионеров может получить надбавку к пенсии.

В текущем году Верховная Рада Украины приняла закон о назначении надбавок к пенсиям для конкретной категории граждан, о чем сообщил украинский народный депутат Владимир Вятрович. Это предусмотрено законом №8032.

Согласно закону №8032, принятому в мае 2023 года, пенсионерам, которые были политзаключенными в СССР, предоставляются дополнительные выплаты к пенсиям за определенные заслуги перед страной. Эти надбавки к пенсиям составляют 4200 гривен ежемесячно и подвергаются дальнейшей индексации.

Отмечено, что к этим дополнительным выплатам к пенсиям могут претендовать лица, репрессированные коммунистическим режимом по политическим или религиозным мотивам и находившиеся в тюрьме или принудительно содержавшиеся в психиатрических учреждениях.

Кроме того, некоторые пенсионеры могут получать другие дополнительные выплаты к пенсиям, в частности возрастные доплаты. Так, граждане, достигшие определенного возраста, могут получать ежемесячно от 300 до 570 гривен.

Согласно действующему законодательству о пенсиях, а именно с постановлением №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные доплаты назначаются лицам, достигшим 70 лет. Эти доплаты увеличиваются каждые пять лет, с установлением следующих сумм:

для лиц в возрасте 70 лет – до 300 гривен;

для лиц в возрасте 75 лет – до 456 гривен;

для лиц старше 80 лет – до 570 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.