Это движение не замедляется и продолжается, несмотря на уменьшение интенсивности.

В настоящее время необходимо укреплять и расширять фланги украинской армии, хотя бы на 20 километров. Это необходимо для последующего развертывания войск и продвижения в сторону Токмака. Об этом сообщил полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, в настоящее время активные военные действия продолжаются в направлении Авдеевки и Марьинки.

"В направлении Работино выполняются задачи по расширению флангов, учитывая поставленные задачи, силы и средства, предоставленные нам. Это крайне важно. Мы даже добрались до второй линии обороны.

Это движение не замедляется и продолжается, несмотря на уменьшение интенсивности, вызванное двумя факторами – погодными условиями и наличием достаточного количества резервов, которые в основном используются для поддержки гарнизонов в Марьинке и Авдеевке" - рассказал эксперт.

Также он подметил, в зоне Авдеевки каждый угол и перекресток подвергнут обстрелам с нашей артиллерии. Это приводит к потере целых подразделений врага, особенно при использовании кассетных боеприпасов. В общей сложности более тысячи российских военных подверглись поражению по всей линии фронта. Основная цель – разрушение армии противника – успешно выполняется

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