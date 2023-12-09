Финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился рецептом вкусных и очень красивых блинов.

На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить ажурные блины на дрожжах.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько смешивает следующие ингредиенты:

молоко - 250 г

вода – 250 г

сахар – 2 ст.л.

Немного подогреваем эту смесь до температуры 30-40 градусов (не обязательно на плите, "Мастер Шеф" Николай Люлько для этого воспользовался микроволновкой). Добавляем 8 г сухих дрожжей, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.

Далее "Мастер Шеф" Николай Люлько смешивает:

яйца куриные – 2 шт.

соль – 0,5 ч.л.

мука – 190 г

растительное масло – 50 г

Перемешиваем все до однородности и даем постоять 40 минут при комнатной температуре – за это время масса увеличится в 4 раза.

На разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла жарим блины. Благодаря дрожжам у них получается красивый ажурный узор.

"Все ингридиенты должны быть комнатной температуры, жарим на среднем огне", – подчеркнул "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Это самые бомбические блины, которые я когда-то готовила))) спасибо за рецепт💣💣💣";

"Если еще цветные сделать, то вообще 🔥🔥🔥 О микроволновке никогда бы не догадалась. У меня однобокое представление о ее назначении😅 Теперь знаю, спасибо";

"это так вкусно, надо попробовать, спасибо";

"Если блины, теперь только такие🔥".

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