В настоящее время российские силы предпринимают попытки приблизиться в больших группах в условиях непогоды.

В декабре интенсивность наступления значительно возросла, и российские оккупанты вынуждены применять новые методы противостояния украинским военным. По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты все реже решаются приближаться к линии столкновения на своей технике.

"С использованием беспилотных летательных аппаратов украинские военные создали условия, при которых российские войска избегают подходить на бронетранспортерах. В случае решения преодолеть этот барьер, техника вместе с личным составом оккупантов мгновенно подвергается уничтожению.

Оккупанты вынуждены придумывать новые тактики продвижения на передовой. Это вызывает определенные трудности. Зимнее время, в свою очередь, представляет дополнительные трудности для военных операций" - делится эксперт.

Он подметил, в настоящее время российские силы предпринимают попытки приблизиться в больших группах в условиях непогоды, что создает дополнительные сложности для украинских военных.

ВСУ временно приостановили штурмовые действия в одном из направлений. На данный момент главной задачей является удержание плацдарма в том состоянии, в котором он находится на сегодняшний день.

Также известно, что россия использует свои вертолеты, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами. Несмотря на их недостаточную точность, они наносят удары по обширным территориям и квадратам.

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