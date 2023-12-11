Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как самостоятельно пожарить мясо и приготовить соус к нему не хуже, чем в ресторане.
"Стейк о пуавр, 🥩стейк с перцем. Французы все же знают толк в еде, в правильных сочетаниях, которые столетиями никто не решается менять, потому что ОНО РАБОТАЕТ!!! 👌 Стейк с перцем можно приготовить и дома. Даже нужно!", – советует судья "Мастер Шеф" Мартыновская.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- говяжий стейк (филе миньон, стриплойн или другую часть)
- перец (лучше брать смесь черного, белого и розового; не сразу молотый, а горошком, и самостоятельного его измельчить)
- несколько капель растительного масла
- ложка сливочного масла
- зубчик чеснока
- 30-40 мл виски
- 100-150 мл говяжьего бульона
- немножко сливок
"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обваливает стейк в перце только с одной стороны, потому что если с обеих, то будет слишком остро, вы потеряете вкус мяса.
На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем стейк перцем вниз. Через 1,5-2 минуты добавляем сливочное масло и зубчик чеснока. После этого переворачиваем мясо и начинаем поливать его кипящим маслом. Добавляем виски – алкоголь сразу испарится, но вкус и аромат сохранятся.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская убирает стейк со сковородки и делает соус: к ароматному маслу в сковороду доливает говяжий бульон, немного уваривает, а затем добавляет немного сливок, чтобы они смягчили вкус перца, и щепотку соли.
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