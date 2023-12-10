На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить самый вкусный, самый известный и всеми любимый, сочный торт медовик. По словам "Мастер Шеф" Литвиновой, ей очень нравится такой вариант приготовления знаменитого сладкого десерта, так как она добавила туда новые нотки.
Для теста:
- Яйца - 250 г
- Сахар - 150 г
- Мёд - 130 г
- Сливочное масло - 130 г
- Мука - 250 г
- Разрыхлитель теста - 5 г
- Соль - 0,5 ч.л
- Жженка - 70 г
- Сахар - 100 г
- Сода - 1 ч.л
- Уксус - 1 ч.л
Для крема:
- Крем-сыр - 300 г
- Сливки 33% - 600 г
- Пудра сахарная - 100 г
- Цедра мандарина - 3-4 шт.
- Вишня сушеная - 200 г
Для декора:
- Белый шоколад - 200 г
- Грецкие орехи - 100 г
Шаги приготовления:
Тесто:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В глубокой миске венчиком взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте мед, размешанный с разрыхлителем, масло, жженку, сахар, соль, соду, и уксус. Перемешивайте.
Постепенно добавляйте муку, перемешивая тесто до получения однородной консистенции.
Далее "Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, приготовьте 6 коржей, выпекая их в форме диаметром 24 см каждый, по 5-6 минут в предварительно разогретой духовке.
Крем:
В глубокой миске взбейте крем-сыр и пудру сахарную до гладкости.
Постепенно добавляйте сливки, продолжая взбивать, до получения пышного крема.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте цедру мандарина и вишню, мешая ложкой.
Декор:
Растопите белый шоколад.
Грецкие орехи мелко нарубите.
Сборка торта:
Поставьте один корж на поднос или тарелку, намазанный кремом.
Повторите, слоем крема между коржами. Покройте торт кремом сверху и по бокам, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Украсьте торт шоколадом и орехами.
Подача:
Остудите торт в холодильнике не менее 4 часов.
Подавайте торт "Медовик" великолепно охлажденным, нарезанным на порционные кусочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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