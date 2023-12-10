На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить самый вкусный, самый известный и всеми любимый, сочный торт медовик. По словам "Мастер Шеф" Литвиновой, ей очень нравится такой вариант приготовления знаменитого сладкого десерта, так как она добавила туда новые нотки.

Для теста:

Яйца - 250 г

Сахар - 150 г

Мёд - 130 г

Сливочное масло - 130 г

Мука - 250 г

Разрыхлитель теста - 5 г

Соль - 0,5 ч.л

Жженка - 70 г

Сахар - 100 г

Сода - 1 ч.л

Уксус - 1 ч.л

Для крема:

Крем-сыр - 300 г

Сливки 33% - 600 г

Пудра сахарная - 100 г

Цедра мандарина - 3-4 шт.

Вишня сушеная - 200 г

Для декора:

Белый шоколад - 200 г

Грецкие орехи - 100 г

Шаги приготовления:

Тесто:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

В глубокой миске венчиком взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте мед, размешанный с разрыхлителем, масло, жженку, сахар, соль, соду, и уксус. Перемешивайте.

Постепенно добавляйте муку, перемешивая тесто до получения однородной консистенции.

Далее "Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, приготовьте 6 коржей, выпекая их в форме диаметром 24 см каждый, по 5-6 минут в предварительно разогретой духовке.

Крем:

В глубокой миске взбейте крем-сыр и пудру сахарную до гладкости.

Постепенно добавляйте сливки, продолжая взбивать, до получения пышного крема.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте цедру мандарина и вишню, мешая ложкой.

Декор:

Растопите белый шоколад.

Грецкие орехи мелко нарубите.

Сборка торта:

Поставьте один корж на поднос или тарелку, намазанный кремом.

Повторите, слоем крема между коржами. Покройте торт кремом сверху и по бокам, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Украсьте торт шоколадом и орехами.

Подача:

Остудите торт в холодильнике не менее 4 часов.

Подавайте торт "Медовик" великолепно охлажденным, нарезанным на порционные кусочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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