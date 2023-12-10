ВСУ временно приостановили штурмовые действия в этом направлении, главной задачей для нас остается удержать позиции.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины Олег Жданов рассказал об обстановке на фронте и уточнил о ситуации на передовой с прорывами оккупантов. Военный аналитик отметил, что, согласно информации Генштаба, украинские войска остаются внутри второй линии обороны.

"На данный момент передовые позиции расположены в Новопрокоповке и Вербовом, которые являются центром "линии Суровикина". Украинские войска находятся внутри второй линии, не выходя за ее пределы. В случае выхода за вторую линию, они могли бы продвигаться в сторону Пшеничного или Очеретоватого, однако таких действий на данный момент не произошло" - делится эксперт.

По его словам, ВСУ временно приостановили штурмовые действия в этом направлении. На данный момент главной задачей является удержание плацдарма в том состоянии, в котором он находится на сегодняшний день.

Также известно, что россия использует свои вертолеты, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами. Несмотря на их недостаточную точность, они наносят удары по обширным территориям и квадратам. Об этом также поделился эксперт, рассказывая, используют ли оккупанты новые образцы вооружения.

По словам военного эксперта Олега Жданова, возможность противника массировать свои силы за счет большого числа людей может стать серьезной проблемой.

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