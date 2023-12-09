Актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила очень интересный рецепт – выглядит блюдо очень оригинально, а на вкус нежное и воздушное.

Ольга Сумская говорит, что благодаря этому блюду удивить можно будет как своих близких, так и гостей, пишет Politeka.net.

Рецепт оригинального новогоднего салата «Сырные мандаринки» Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления салата ольга Сумская советует взять такие продукты – отварную морковь, яйца, сваренные вкурутую, куриное филе, сыр по вашему вкусу твердый или плавленый, чеснок, зелень, соль, перец, майонез.

Первый шаг – на мелкой терке необходимо потереть отварную морковь. Также мелко потереть необходимо сыр и яйца. Куриное филе режем, зубчик чеснока и зелень режем мелко.

«Добавляем соль и перец, далее три столовых ложки майонеза или густой сметаны. Берем натертую морковь и начиняем середину, формируя в виде мандаринки!», - рассказала Ольга Сумская о ходе приготовления салата «Сырные мандаринки».

Салат "Сырные мандарынки"

Каждую «мандаринку» украшаем лавровым листочком.

«Салат имеет очень нежный вкус! Удивите своих близких», - отметила Ольга Сумская.

Комментируя этот рецепт, подписчики Ольги Сумской соглашаются, что Салат "Сырные мандаринки" действительно очень необычный и праздничный, а готовить его быстро и просто.

«Готовила. Класс!»,

«Приготовлю! Спасибо!",

«Обязательно попробую! Интересная и вкусная идея»,

«Изобретательно», - отмечают подписчики Ольги Сумской.

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