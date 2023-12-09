Сейчас ситуация уточняется, где там проходит у нас серая зона, где у нас линия фронта.

На Авдеевском направлении мы сдерживаем врага, они не оставляют попыток окружить город. По словам военного эксперта Олега Жданова, здесь мы продолжаем бороться с врагом, которые активно атакуют и пытаются ограничить наши силы.

«Наши силы довольно неплохо удерживает рубежи, при этом наносят врагу значительные потери. Была попытка атаковать на одном из участков авдеевского оперативного направления, они хотели атаковать с помощью бронетехники, в результате эти колоны даже не дошли. Двумя колонами выдвигался враг, они не дошли до линии, до рубежа – было 34 атаки по всему периметру вокруг населённого пункта Авдеевка, враг пытался наступать по посадкам у Степного.

Сейчас ситуация уточняется, где там проходит у нас серая зона, где у нас линия фронта. Вот эти колонны техники – это была попытка оккупантов ввести в бой отдельную стрелковую бригаду, которая закончилась очень печально для этой бригады. Они пытались атаковать авдеевский коксохимический завод, но получили достойный отпор. Также Вооружённые силы продвинулись в районе Авдеевского коксохимического завода и вынудили оккупантов отступить с двух передовых позиций» - делится эксперт.

Ранее стало известно, что российские военные перебросили в Авдеевку малочисленные, уникальные виды вооружения, включая кассетные боеприпасы с системой самонаведения и прочие передовые образцы оружия. По словам эксперта Олега Жданова, этот маневр выходит за рамки простого переброса живой силы, бронетехники и артиллерии.

В то время как в Луганском направлении российские войска отказались от использования нестандартного вооружения. В привычном порядке оккупанты предпочитают советские минометы, танки, выпускающие 120-мм снаряды.

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