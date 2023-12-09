Мобилизация в Украине продолжается, тем временем мужчины в форме пришли оздоровительный центр в Закарпатье.

Да, мужчин в военной форме в разгар мобилизации в Украине заметили на территории известного оздоровительного комплекса "Косино" в Закарпатье.

Видео в соцсетях разместил журналист Виталий Глагола.

На опубликованных кадрах видны мужчины в военной форме и находившиеся на территории комплекса полицейские.

"По словам очевидцев, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте, – вручение повесток", – сообщил журналист Глагола.

Местные СМИ также сообщают, что работники ТЦК якобы устроили "рейд" в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и якобы раздавали повестки в период действия мобилизации в Украине.

"В комплекс ворвалось несколько десятков мужчин в балаклавах и под дулами автоматов заставили всех посетителей, в том числе и детей и женщин выйти из саун и процедурных кабинетов. После этого люди упаковали в свой автомобиль двух мужчин и вывезли их в неизвестном направлении", – сообщает издание"Голос Карпат" со ссылкой на очевидцев.

Стоит отметить, что на 10 утра 8 декабря, официальной информации от администрации комплекса или сотрудников Закарпатского ТЦК - не было.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость во время мобилизации в Украине:

"Ну простых людей можно в машины с улиц грузить- что-то не видим маскишоу, а только прилюдия",

" Почему нет представителей ТЦК в Конча Заспе… с чем это связано?",

"Там простым людям тарифы на оздоровление не по карману",

" В Косино простые смертные не отдыхают .там и такса откупа другая!".

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