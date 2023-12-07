В Україні вже стало відомо про випадки, коли чоловіка зупиняють поліцейські в рамках мобілізації.

В Україні фіксують випадки, коли поліцейські зупиняють чоловіків, перевіряють їх у базі "АРМОР" і повідомляють про розшук за ухилення від мобілізації, викликаючи Територіальні центри комплексного обслуговування громадян (ТЦК). Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

ТЦК в рамках мобілізації прибувають із повісткою та готовим протоколом за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де вже зазначено, що такий-то громадянин, такого-то числа, не прибув до ТЦК, що є адміністративним правопорушенням.

Після прибуття ТЦК особу ознайомлюють зі змістом протоколу, дають на підпис, і вручають наступну повістку на іншу дату.

За словами правозахисника, підписавшись у протоколі, ви вже юридично визнали отримання повістки в рамках мобілізації, навіть якщо цього не було, тим самим ускладнюючи можливість довести в суді той факт, що вам її не вручали.

Після складання протоколу формується адміністративна справа та передається на розгляд суду, де вирішується питання про вину чи невинуватість особи, яка притягується до відповідальності.

"В рамках мобілізації підлеглі начальника ТЦК складають протокол, формують справу та передають її на розгляд. Кому? Ніколи не здогадаєтеся: начальнику ТЦК! Яке рішення він прийме? Те, яке напишуть йому підлеглі, якщо, звісно, не дадуть іншої вказівки. Так чи можна назвати начальника ТЦК неупередженим та об'єктивним? Тому і отримуємо постанови, які клепають усім направо й наліво", - розповів адвокат.

Сімутін радить у кожному випадку фіксувати незаконне затримання та викликати 102 до чи після інциденту. Крім того, попереджує не ставити свого підпису у жодному документі - протоколі чи на повістці.

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