Салат Селедка под шубой невероятно популярный и вкусный, однако даже самый идеальный салат может испортить незнание этого секрета.

Рецепт салата Селедка под шубой с яблоком рассказал известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин в эфире программы «Сніданок з 1+1», пишет Politeka.net.

Начать готовить Селедку под Шубой Руслан Сеничкин советует с яблока – его нужно почистить и натереть.

Выкладываем натертое яблоко первым слоем.

Далее Руслан Сеничкин взял лимон и сбрызнул яблоко лимонным соком – так оно сохранит свой цвет и не потемнеет. Следующий шаг – смазываем майонезом.

«Желательно, чтобы этот майонез был домашним. Так салат будет вкуснее и полезнее», - поделился Сеничкин советом по приготовлению салата Селедка под шубой.

Салат Селедка под шубой.

Отварную или запеченную свеклу, картофель и морковь тоже чистим и натираем. На яблоко выкладываем слой картофеля и снова смазываем тонким слоем майонеза. На картофель выкладываем потертую морковь и снова добавляем майонез.

«Теперь берем сельдь, филе уже очищенное и без косточек – это главное условие качественного салата Селедка под шубой», - отметил ведущий.

Селедку нарезаем тоненькими полосками и выкладываем слоем на салат.

«Настоящая шуба обязательно должна быть с луком. Обычным, репчатым луком», - заверил ведущий телеканала 1+1, нарезая лук очень мелко.

Порезанный лук выкладываем еще одним слоем. Кулинары советуют перед тем, как выкладывать его в салат обдать кипятком – это поможет избавиться от лишней горечи. Но важно не передержать лук в кипятке, иначе он перестанет быть хрустящим.

На лук тоже добавляем майонез. Следующий шаг – отделяем желток и белок вареного яйца. Белок натираем на мелкую терку.

Отварную свеклу тоже чистим, натираем и выкладываем на слой яйца. Напоследок украшаем Селедку под шубой желтком, натертым на мелкой терке.

Вот и все, Селедку под шубой с яблоком можно подавать к столу!

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