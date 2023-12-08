На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить селедку под шубой с маринованным яблоком и в оригинальной форме рулета.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет отварные овощи:

свекла – 700 г

картофель – 600 г

морковь – 500 г

Также нам понадобятся следующие ингредиенты:

сельдь – 500 г

майонез – 400 г

Для маринованного яблока:

яблоко – 200 г

сок половины лимона

соль – 2 г

Для маринованного лука "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

лук – 200 г

соль – 2 ч.л.

сахар – 6 ч.л.

уксус яблочный – 6 ст.л.

горячая вода – 200 г

Отварную свеклу, картофель и морковь чистим от кожуры и натираем на крупную терку. Филе сельди нарезаем маленькими кусочками.

Чтобы замариновать лук, нарезаем его мелким кубиком, добавляем соль, сахар, уксус, заливаем кипятком и оставляем на 15 минут.

Яблоко "Мастер Шеф" Николай Люлько натирает на крупную терку, добавляет лимонный сок и немного соли – в результате оно по вкусу станет похоже на моченые яблоки.

На пищевой пленке"Мастер Шеф" Николай Люлько слоями выкладывает свеклу, картофель, морковь, яблоко, лучок и сельдь, перемазывая каждый слой майонезом.

С помощью пленки заворачиваем рулет и отправляем Шубу на ночь в холодильник, чтобы салат настоялся.

Украинцы оценили рецепт сельди под шубой от звезды "Мастер Шеф":

"Классная идея – рулет! А насчет яблочка – я всегда его добавляю, но не мариновала. В следующий раз попробую маринованное 😊 Спасибо!"

"Спасибо, это невероятно вкусно ❤️";

"Николай, если кто-то и не любит селедку бед шубой, то после такого рецепта обязан полюбить это блюдо!".

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