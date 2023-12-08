На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подметила, вопреки общепринятому мнению о чипсах как вредной угощении, теперь можно легко приготовить свои собственные, которые, если не полезными, то, по крайней мере, безопасными для здоровья. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова утверждает, что домашние чипсы не уступают по вкусу покупным аналогам.

Рецепт Чипсов:

Ингредиенты:

4−5 картофелин

Маринад:

2 ст. л. растительного масла

0,5 ч. л. паприки

0,5 ч. л. сушеного чеснока

1/3 ч. л. смеси перцев

1 ч. л. соли

Табаско (по желанию)

Приготовление:

Нарежьте картошку тонкими ломтями с использованием терки или слайсера. Тщательно промойте до чистой воды и удалите лишнюю влагу, используя бумажные полотенца, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Рекомендуется выбирать слайсы одинаковой толщины.

В готовом маринаде объедините растительное масло с чесноком, паприкой, солью, смесью перцев и, при желании, табаско, также подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Равномерно распределите маринад по чипсам, выложите их на пергамент и отправьте в разогретую до 170°С духовку на 15 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. После этого уменьшьте температуру до 100°С и дайте чипсам высохнуть еще 40−60 минут.

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