Появилась информация, что существуют попытки формирования резервов для последующего наступления со стороны россии. Об этом рассказал офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар, подчеркнув, что в такой ситуации наши войска неоднократно бывали.

«Нужно понимать, у российской армии нет навыков формировать наступательные операции современного формата для ведения той же современной войны. Выстоит Авдеевка или нет, я не знаю точно. Можно взять в пример Бахмут, повлияло ли это как-то стратегически на войну, привезло к разгрому вашей армии? Вы и так взяли несколько населенных пунктов, когда было наступление. Поэтому город значения в глобальном смысле значения не имел, и вы продолжали наступать.

Ваши военнослужащие очень грамотно используют хорошие укрепления, но я не могу сказать, что в каком-то плане я полон оптимизма по поводу будущего Авдеевки. Однако и хоронить гарнизон, по-моему, ещё мягко рановато» - высказался эксперт о возможном наступлении оккупантов.

По анализу той тяжёлой бронетехники, которая была использована и растрачена украинской армией в результате активной фазы летне-осеннего наступления, можно сделать вывод, что не вся она использована, и определённый резерв этой техники у ВСУ еще существует.

"А если существует техника в резерве, значит, существуют подразделения. Наличие этих подразделений, их численный состав состав, место дислокации являются вашей государственной тайной, часть этой техники находится до сих пор в резерве", – заявил Григорий Тамар.

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