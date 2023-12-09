Беспилотные устройства эффективно наносят ущерб в оккупированном Крыму. Взрывы были зафиксированы на территории Арабатской Стрелки, в Багерово и нефтебазе в Феодосии. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан предполагает, что эти атаки могут быть направлены на ослабление вражеской противовоздушной обороны.

"В последний раз более 40 беспилотных аппаратов выполняли миссии на оккупированном полуострове. Часть дронов, вероятно, использовалась в роли приманок, чтобы привлечь внимание систем ПВО. Ударные беспилотники, в свою очередь, использовали полученные данные для точных и координированных атак" - делится эксперт.

Если враг взаимодействует с системами противовоздушной обороны, главная цель заключается в установлении воздушного превосходства. Такие действия могут свидетельствовать о предстоящих более масштабных операциях, включая применение ударных ракетных систем, добавил эксперт о возможных критичных ударах.

По мнению Свитана, на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты укрепили мощную линию обороны и вероятнее всего будут стремиться удерживать свои позиции. В этом регионе у Сил обороны Украины имеется достаточное количество сил и средств, включая зенитно-ракетные комплексы, что предотвратит превосходство в воздушном пространстве со стороны российских войск.

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