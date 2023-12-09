Оккупационные силы продолжают усилия по окружению города Авдеевка, стремясь вытеснить украинские военные из этого направления. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отмечает, что у российских войск имеется достаточно ресурсов и средств на Авдеевском направлении для проведения масштабных наступательных операций, несмотря на решительное сопротивление со стороны украинских военных.

"Наступление на Авдеевку может продолжаться не только до конца текущего года, но и далее, пока Силы обороны Украины не начнут контрнаступление весной, причем уже по другим направлениям. Вплоть до весны враг будет стараться окружить Авдеевку и уничтожить ее гарнизон, оставляя это направление горячей точкой" - делится эксперт.

По мнению Свитана, освобождение украинскими войсками этой точки позволит провести наступательные операции в различных направлениях, включая Ясиноватую, Макеевку, Донецк, Горловку и Енакиево. Российским войскам важно предотвратить это, поэтому они нацеливаются на изоляцию и устранение гарнизона в Авдеевке.

Оккупанты, скорее всего, будут проводить наступление на восточном фронте, в то время как Силы обороны Украины будут осуществлять оборону в этом регионе, воспользовавшись лучшими позициями, которые они заранее запланировали. Тем временем, враг будет вынужден наступать в менее благоприятных условиях – зимой, когда идут дожди и сложно эффективно использовать технику.

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