Возможность противника массировать свои силы за счет большого числа людей может стать серьезной проблемой.

Ранее стало известно, что российские военные перебросили в Авдеевку малочисленные, уникальные виды вооружения, включая кассетные боеприпасы с системой самонаведения и прочие передовые образцы оружия. По словам эксперта Олега Жданова, этот маневр выходит за рамки простого переброса живой силы, бронетехники и артиллерии.

"В то время как в Луганском направлении российские войска отказались от использования нестандартного вооружения. В привычном порядке оккупанты предпочитают советские минометы, танки, выпускающие 120-мм снаряды, 152-мм артиллерийские пушки советского образца, а также обладают современными образцами техники, вроде штурмовиков Су-25.

Россия использует свои вертолеты, оснащенные неуправляемыми реактивными снарядами. Несмотря на их недостаточную точность, они наносят удары по обширным территориям и квадратам" - поделился эксперт, рассказывая, используют ли оккупанты новые образцы вооружения.

Наиболее обеспокоительным фактором является наличие достаточного числа человеческих ресурсов у российской стороны. По словам военного эксперта Олега Жданова, возможность противника массировать свои силы за счет большого числа людей может стать серьезной проблемой, поскольку у нас может не хватить боекомплекта для противостояния такому численному превосходству.

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