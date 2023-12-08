Кофе с корицей действительно – это очень вкусно и полезно, но сделать любимый и один из самых популярных напитков еще более вкусным можно с помощью и других ингредиентов, и речь не о сливках и молоке.

Кофе пьют не только с корицей, сливками и молоком, пишет Politeka.net. На самом деле, напиток имеет множество фантастических сочетаний.

В кофе можно добавить апельсиновый, гранатовый, вишневый, яблочный и грейпфрутовый сок. С кофе все эти соки сочетаются просто потрясающе.

В некоторых странах кофе с соком даже более популярен, чем с молоком или сливками.

Также кофе прекрасно сочетается с шоколадом – как с темным, так и с молочным. Союз кофе с калорийным шоколадом будет не только вкусным, но и питательным.

Любители остренького оценят кофе с перцем. Но, готовя кофе с острым перцем, необходимо быть осторожным с дозировкой – на одну чашечку кофе хватит щепотки в 2 грамма.

Кофе с корицей и не только.

Еще один вариант приготовления кофе – из яичных желтков, сахара, сгущенки и кофе «робуста».

Кстати, приготовить кофе с яичным желтком и сгущенкой очень просто. Для этого необходимы такие ингредиенты – желток одного яйца, одна чайная ложка сгущенки, молотый кофе и 20 г сливочного масла.

Первый шаг – делаем кофе. Затем отдельно нужно смешать яичный желток со сгущенкой и сливочным маслом.

Желток, масло и сгущенку взбиваем в пушистую пену. К этой массе добавляем часть сваренного кофе и тоже взбиваем до однородности.

Сладкую, пушисту и вкусную пену добавляем к остальному кофе. Вот и все, можно угощаться.

А вот для того, чтобы віпить кофе с корицей тоже можно не идти в кафе. Для приготовления кофе с корицей дома вам понадобится кофе и четверть ложки корицы.

Готовить кофе лучше всего в турке – просто добавьте полторы ложки натурального молотого кофе и корицу.

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