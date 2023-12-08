На фронте, расположенном в окрестностях Луганской области, активность боевых действий не утихает. Короткие паузы бывают лишь при неблагоприятной погоде, когда артиллерийские установки, минометы и дроны не могут функционировать, делится военный эксперт Олег Жданов.

Российские силы используют полный арсенал средств, включая стрелковое оружие и авиацию. Причем, авиация выпускает не только ракеты, но и управляемые авиабомбы, создающие воронки глубиной более 7 метров.

"Основной упор в Серебрянском лесничестве делается на применение минометов и артиллерии в сочетании с дронами. Вражеские силы активно задействуют ударные дроны, включая модифицированные гражданские, осуществляющие сбросы боеприпасов" - делится эксперт. Он подметил, говоря о тактике оккупантов, пехотные наступления или атаки не являются ежедневным явлением, но такие события также имеют место быть.

Враг стремится выявить наши уязвимые точки, и, обнаружив слабость, совершает наступление. Хотя штурмы не так часты, как артиллерийские обстрелы, они все равно неотъемлемая часть боевых действий.

Российские военные продолжают атаку на коксохимический завод в Авдеевке, что поддерживает высокий риск захвата города. На направлении к Авдеевке сохраняется сложная обстановка.

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