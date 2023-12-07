Кристина Решетник иногда делится с украинками простыми и вкусными рецептами блюд, которыми она балует своего звездного мужа и трех сыновей.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Григория Решетника вместе с маленьким сынишкой показала, как приготовить шоколадное печенье.

"Мы с Сашуней готовили печенье для благотворительной ярмарки в школе Вани и Димы🤗 Вот так бывает — печенье для старших братьев, а готовит младший 😁 Лично я очень рада, что детей с детства учат делать добро и собирать средства на благотворительность. В частности, для наших ВСУ.”, – пишет Кристина Решетник.

Для этого рецепта Кристина Решетник берет следующие ингредиенты (в расчете на 15 штук):

яйцо - 1 шт.

сливочное масло – 70 г

сахарная пудра – 150 г + дополнительно для посыпки

молоко - 50 г

какао – 40 г

мука – 180 г

разрыхлитель - 10 г

Сначала жена Григория Решетника смешивает яйцо с мягким сливочным маслом. Затем добавляет сахарную пудру, молоко и перемешивает. Сюда же через сито просеиваем какао, муку с разрыхлителем и снова перемешиваем – получится густая масса. Отправляем готовое тесто на один час в холодильник.

После этого Кристина Решетник набирает столовую ложку теста, руками формирует из него шарики и обваливает в сахарной пудре. Выкладываем печенье на пергамент и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

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