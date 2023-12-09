Павел Зибров стал гостем нового выпуска кулинарного шоу "Пекельні борошна", ведущим которого является звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко. Певец рассказал, что интересовался кулинарией с детства, он просил маму научить его готовить супы, борщ и много других блюд.

"Я не просто там супчик какой-то могу сварить, я нормально могу затушить кролика в сметане. Женя, если бы я не стал музыкантом, я стал бы ого каким поваром, серьезно, ужасно это любил и люблю, и получается", – заявил Павел Зибров.

Зибров рассказал, что сейчас ему больше нравится готовить барбекю, он даже имеет три набора для шашлыков, а также на тандыре – особенно вкусно получается плов.

Евгений Клопотенко попросил Павла Зиброва раскрыть свой фирменный рецепт шашлыка. В ответ на это артист заявил, что у него есть много разных вариантов. Больше всего Зибров любит замачивать мясо в томатном соке или просто в давленных томатах, особенно если их только сорвать на собственном огороде.

Также Зибров предлагает мариновать мясо с добавлением сметаны или кефира – кефир в этом случае, по словам артиста, работает лучше. Также можно добавлять литр-полтора газированной воды.

"Ну, томатный сок самый лучший. Вы прямо конкурент мой. Я этого не слышал. Конечно, опыт у мужчины – самое главное, и поэтому вы побеждаете меня по всем статьям, лучше готовите, лучше поете, но я это принимаю”, – ответил Евгений Клопотенко.

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