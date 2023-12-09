На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой и сытный картофельный пирог с мясом. Данное блюдо идеально подходит для быстрого приготовления в будние дни и порадует всю семью своим вкусом, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
Картофельный пирог с мясом
Ингредиенты:
- 1300 г картофельного пюре
- 2 яйца
- 600 г отварного мяса (говядина, свинина)
- 200 г тушеного лука
- 1 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. кориандра
- 1 ст.л. соли
- 100 мл бульона от мяса
- 1 ст.л. кунжута
- Форма для запекания (23х23 см)
Приготовление:
Подготовьте отварное мясо (говядина или свинина) и нарежьте его на мелкие кубики. В глубокой миске соедините картофельное пюре, яйца и тщательно перемешайте, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте нарезанное отварное мясо и тушеный лук к картофельной массе. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, постепенно добавляйте черный перец, кориандр, соль и бульон от мяса. Продолжайте перемешивать.
Подготовьте форму для запекания, смажьте ее маслом или покройте пергаментом. Вылейте смесь в форму. Посыпьте поверхность пирога кунжутом для дополнительного вкуса и текстуры, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Запекайте при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке. Время запекания составит 25-30 минут или до золотистой корки.
Когда пирог готов, извлеките его из духовки и оставьте немного остыть перед порционированием, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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