Белые кроссовки всегда выглядят стильно и свежо, но к сожалению их подошвы быстро загрязняются и становятся менее привлекательными.

Если вы ищете эффективный способ отбелить подошву своих любимых кроссовок, то для вас есть один простой лайфхак. Он поможет вам снова сделать обувь как новую.

Один из самых простых и доступных способов отбелить подошву кроссовок – использование обычного моющего порошка. Давайте рассмотрим шаги, которые помогут вам осуществить этот процесс.

Соберите необходимые материалы: моющий порошок, небольшая миска или емкость, мягкая щетка или старая зубная щетка.

Опустите кроссовки в теплую воду, чтобы смягчить загрязнение на подошве. Это облегчит процесс отбеливания. Посыпьте моющий порошок на подошву кроссовок. Вы можете добавить немного воды, чтобы образовать пасту, которая лучше прилипает к загрязнениям.

После чего подождите несколько минут, позволяя моющему порошку проникнуть в загрязнение. Затем используйте мягкую щетку или старую зубную щетку, чтобы терпеливо потереть подошву и удалить грязь. Двигайтесь вдоль канавок и ребер подошвы для лучшего результата.

После отбеливания промойте кроссовки чистой водой, чтобы смело удалить остатки моющего порошка.

Дайте кроссовкам полностью высохнуть перед тем, как надевать их опять. Вы конечно же можете ускорить процесс сушки, поместив их в солнечное место или же используя фен.

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