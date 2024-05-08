Позбутися запаху у взутті насправді не так складно, адже для цього потрібно всього лиш знати про кілька дієвих способів.

Заморозьте їх.

Ні, ваша морозильна камера призначена не лише для курячих грудок без кісток і сендвічів з морозивом. Вона також може допомогти вам позбутися запаху у взутті. Покладіть це взуття в поліетиленовий пакет і заморозьте на ніч. Бактерії розмножуються в теплих темних місцях, тому медитативний шок холодного повітря вб’є бактерії та не дасть запаху погіршитися. Бонус: це чудовий спосіб охолодитися посеред спекотного літа, коли ваші ноги гарячі та смердять. Перемога, перемога! Коли ваше взуття розморозиться, ваші ноги (і ваш ніс) будуть вам вдячні.

Прати

Не все взуття можна прати в пральній машині, але парусинове та тканинне взуття підійде (наприклад, тенісне), а також гумове чи пластикове взуття (наприклад, шльопанці). Якщо ви не впевнені, обов’язково прочитайте інструкції з догляду та очищення. Якщо у вашому взутті є устілки, вийміть їх і виперіть окремо, щоб все було максимально чистим. Добре прати як взуття, так і його устілки, регулярно завантажуючи одяг, а також використовувати звичайний миючий засіб. Тільки не використовуйте гарячу воду і не кладіть взуття в сушильну машину. Сильна спека може спричинити усадку вашого взуття або пошкодити будь-який клей. Замість цього використовуйте тривалий теплий цикл прання та полоскання та висушіть їх на повітрі за допомогою газет, щоб увібрати зайву вологу.

Наповніть.

Бактерії люблять темне, вологе середовище, тому, коли ваші ноги потіють у взутті цілий день, бактерії процвітають. Єдине рішення для всієї цієї вологи? Наповніть своє взуття котячим туалетом. Він витягне вологу і, залежно від типу підстилки, допоможе позбутися запаху у взутті. Тільки не забудьте випорожнити їх через кілька годин, інакше ваш котячий друг може спробувати справити нужду у ваших улюблених кросівках, а це абсолютно протилежний ефект, якого ми очікуємо. Вітаю котів: ви можете з’являтися на будь-які заходи з котячою шерстю на своєму одязі, але принаймні ваше взуття не буде смердіти!

Провітрюйте. Ви

коли-небудь опускали вікно, щоб подихати свіжим повітрям? Подаруйте своєму взуттю таку ж ввічливість, поставивши його біля відкритого вікна приблизно на день. Це може творити чудеса з властивими запахами, які вони несуть, а УФ-промені сонця допоможуть вбити бактерії. Крім того, це може просто дати вам подих на свіжому повітрі. Для тих із вас, хто носить одне й те саме взуття щодня, подумайте про придбання другої пари, щоб дати своїм улюбленим взуттям можливість висохнути пару разів на тиждень.

Побалуйте.

Якщо ваше взуття не можна прати в пральній машині, легко зробити свій власний дезодоруючий спрей. Просто з’єднайте ½ склянки води та ½ склянки білого оцту в пляшці з розпилювачем і добре струсіть. Нанесіть пару спреїв на внутрішню частину взуття та протріть внутрішню частину тканинним рушником. Дайте взуттю висохнути на повітрі, перш ніж носити знову. Або, якщо вам не хочеться хитрувати на кухні, перейдіть до пральні, де простий спрей надзвичайно швидко видалить запахи. Професійна порада: менше – це краще! Швидке бризкання – це все, що вам потрібно, щоб отримати повний ефект свіжості.

Замініть (частково).

Якщо ваше взуття все ще пахне дивним навіть після спринцювання спрею, причина вашої проблеми зі смородом, ймовірно, криється в підошві взуття. Це має сенс, ваші ноги сильно потіють протягом дня, і весь цей піт стікає на дно. Якщо ви заміните підошви, ви зможете позбутися запаху у взутті.

Висушіть їх

наступного разу, коли вас спіймає спонтанний дощ, пам’ятайте: волога – це ворог. Це буде лише питання часу, коли волога перетвориться на смердючу пліснявку. Спробуйте це: зніміть взуття та набийте на нього пару сухих рушників або зім’яту газету, щоб прискорити процес висихання. Це набагато краще, ніж забути про своє взуття в шафі, щоб через два дні вас зустрів їхній сморід.

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