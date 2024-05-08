Избавиться от запаха в обуви на самом деле не так сложно, ведь для этого нужно всего лишь знать о нескольких действенных способах.

Заморозьте их.

Нет, ваша морозильная камера предназначена не только для куриных комков без костей и сэндвичей с мороженым. Она также может помочь вам избавиться от запаха в обуви. Положите эту обувь в полиэтиленовый пакет и заморозьте на ночь. Бактерии размножаются в тёплых темных местах, поэтому медитативный шок холодного воздуха убьет бактерии и не даст запаху ухудшиться. Бонус: это отличный способ охладиться посреди жаркого лета, когда ваши ноги горячие и воняют. Победа, победа! Когда ваша обувь разморозится, ваши ноги (и ваш нос) будут вам благодарны.

Стирать

Не всю обувь можно стирать в стиральной машине, но парусиновая и тканевая обувь подойдет (например, теннисная), а также резиновая или пластиковая обувь (например, шлепанцы). Если вы не уверены, обязательно прочтите инструкции по уходу и очистке. Если в вашей обуви есть стельки, извлеките их и постирайте отдельно, чтобы все было максимально чистым. Хорошо стирать как обувь, так и ее стельки, регулярно загружая одежду, а также использовать обычное моющее средство. Только не используйте горячую воду и не кладите обувь в сушильную машину. Сильная жара может повлечь за собой усадку вашей обуви или повредить любой клей. Вместо этого используйте длительный теплый цикл стирки и полоскания и высушите их на воздухе с помощью газет, чтобы впитать лишнюю влагу.

Наполните.

Бактерии любят темную, влажную среду, поэтому, когда ваши ноги потеют в обуви целый день, бактерии процветают. Единственное решение для всей этой влаги? Наполните свою обувь кошачьим туалетом. Он вытянет влагу и, в зависимости от типа подстилки, поможет избавиться от запаха в обуви. Только не забудьте опорожнить их через несколько часов, иначе ваш кошачий друг может попытаться справить нужду в ваших любимых кроссовках, а это совершенно противоположный эффект, которого мы ожидаем. Приветствую кошек: вы можете появляться на любые мероприятия с кошачьей шерстью на своей одежде, но по крайней мере ваша обувь не будет вонять!

Проветривайте. Вы

когда-нибудь опускали окно, чтобы подышать свежим воздухом? Подарите своей обуви такую ​​же вежливость, поставив ее у открытого окна примерно на день. Это может творить чудеса с присущими запахами, которые они несут, а УФ-лучи солнца помогут убить бактерии. Кроме того, это может просто дать вам дыхание на открытом воздухе. Для тех из вас, кто носит одну и ту же обувь каждый день, подумайте о приобретении второй пары, чтобы дать своей любимой обувью возможность высохнуть пару раз в неделю.

Побалуйте.

Если вашу обувь нельзя стирать в стиральной машине, легко сделать свой собственный дезодорирующий спрей. Просто соедините ½ стакана воды и ½ стакана белого уксуса в бутылке с распылителем и встряхните. Нанесите пару спреев на внутреннюю часть обуви и протрите внутреннюю часть тканевым полотенцем. Дайте обуви высохнуть на воздухе, прежде чем носить снова. Или, если вам не хочется хитрить на кухне, перейдите к прачечной, где простой спрей очень быстро удалит запахи. Профессиональный совет: меньше – лучше! Быстрое брызгание – это все, что нужно, чтобы получить полный эффект свежести.

Замените (частично).

Если ваша обувь все еще пахнет странной даже после спринцевания спрея, причина вашей проблемы со смрадом, вероятно, кроется в подошве обуви. Это имеет смысл, ваши ноги сильно потеют в течение дня, и весь этот пот стекает ко дну. Если вы замените подошвы, вы сможете избавиться от запаха в обуви.

Высушите их

в следующий раз, когда вас поймает спонтанный дождь, помните: влага – это враг. Это будет только вопрос времени, когда влага превратится в зловонную плесень. Попробуйте это: снимите обувь и набейте пару сухих полотенец или смятую газету, чтобы ускорить процесс высыхания. Это гораздо лучше, чем забыть о своей обуви в шкафу, чтобы через два дня вас встретил их вонь.

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак