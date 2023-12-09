Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился в Инстаграм рецептом нежной запеканки. Это теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус, делится "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

350 г домашнего творога

90 г сахара

35 г манной крупы

300 г тыквенного пюре

70 г сливок (30%)

2 больших яйца

100 г изюма или других вяленых фруктов (по желанию)

Примечания:

Тыквенное пюре должно быть густым и не водянистым.

Для сыра лучше использовать зерновой с жирностью 9%, чтобы изделие было приятным на вкус.

Сливки можно заменить сметаной или домашними сливками, но это может придать блюду немного кисловатый вкус.

Приготовление:

Подготовьте тыквенное пюре, следуя предыдущему рецепту, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

В глубокой миске смешайте творог, сахар, манную крупу, тыквенное пюре, сливки и яйца. Добавьте изюм или вяленые фрукты по желанию.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, дайте смеси постоять полчаса, чтобы манная крупа набухла. Затем тщательно перемешайте блендером до получения однородной массы, как крем.

Добавьте корицу или цедру цитрусовых для ароматизации.

Подготовьте форму для выпекания, покрыв ее пергаментом, смазанным маслом и посыпанным сухарями.

Вылейте смесь в форму, выровняйте и выпекайте при 190 градусах Цельсия примерно 30 минут, пока запеканка не поднимется и не станет готовой в центре, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

При использовании парового режима в духовке, следите за процессом. Запеканка готова, когда середина поднялась и полностью приготовлена.

Охладите запеканку и подавайте ее теплой, порезанной на порции. Поднимите уровень вкуса, подавая с сметаной или любимым вареньем, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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