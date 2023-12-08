Тем временем, враг будет вынужден наступать в менее благоприятных условиях, считает эксперт.

Военный эксперт и летчик-инструктор полковник запаса ВСУ Роман Свитан пояснил, почему для оккупантов более выгодно проводить наступление на Востоке. Им выгодно наступать там, где не закапывались. Восточный фронт характеризуется коротким плечом снабжения.

"От Купянска до границы России примерно 40 километров, от Донецка – чуть более 100 километров. Эти небольшие расстояния обеспечивают им возможность оперативного переброса сил и ресурсов из России прямо на переднюю линию фронта", – пояснил Свитан.

В результате оккупанты, скорее всего, будут проводить наступление на Восточном фронте, в то время как Силы обороны Украины будут осуществлять оборону в этом регионе, воспользовавшись лучшими позициями, которые они заранее запланировали. Тем временем, враг будет вынужден наступать в менее благоприятных условиях – зимой, когда идут дожди и сложно эффективно использовать технику.

По мнению Свитана, на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты укрепили мощную линию обороны и вероятнее всего будут стремиться удерживать свои позиции. В этом регионе у Сил обороны Украины имеется достаточное количество сил и средств, включая зенитно-ракетные комплексы, что предотвратит превосходство в воздушном пространстве со стороны российских войск.

Последние новости Украины:

Названы сроки нового возможного наступления врага на Киев.

Раскрыт план Путина по войне в Украине: "Это будет весной".

"Нам нужно выдержать" - сколько еще продлится наступление РФ и к чему готовиться в 2024-м году.